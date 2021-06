Afgelopen maart moesten we helaas vernemen dat Aragami 2 uitgesteld werd naar het derde kwartaal van 2021. Destijds was de game van begin tot eind te doorlopen, maar ontwikkelaar Lince Works besloot om toch extra de tijd te nemen om de game af te maken en bugs weg te werken.

Inmiddels is de releasedatum vastgesteld op 17 september en dat betekent dat Aragami 2 niet heel ver weg is. Om ons weer op te warmen voor de aankomende release heeft Lince Works daarom een trailer vrijgegeven die wat gameplay laat zien en ondertussen vertelt wat er zoal nieuw is in dit tweede deel.