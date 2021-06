Sniper Elite VR werd onlangs van een releasedatum voorzien en die aankondiging ging gepaard met een trailer. Nu heeft Rebellion nogmaals een trailer uitgebracht die weliswaar wat korter is, maar wederom nieuwe beelden van de shooter laat zien.

De trailer toont dat Sniper Elite VR meer is dan alleen een snipergame, want ook gevechten met andere wapens komen veelvuldig voorbij. Gezegd moet worden is dat het er best wel interessant uitziet, omdat de game in de gameplay qua wapens diversiteit belooft te bieden.

Sniper Elite VR verschijnt op 8 juli voor PlayStation VR.