Het ziet er naar uit dat virtual reality-games waarin je verschillende soorten banen moet uitoefenen populair zijn, aangezien er steeds meer van dit soort titels verschijnen. Het volgende spel dat hieronder valt is alweer onderweg en daarin zal je als verkeersregelaar moeten fungeren.

In Traffic Jams is het de bedoeling om het verkeer in goede banen te leiden op drukke kruispunten, zodat elke bestuurder zonder ongelukken verder kan rijden. Om je skills te verfijnen zal je ook wat danslessen moeten volgen. Hierdoor zal je een veel gevraagd verkeersleider worden, die over de hele wereld zijn werk zal doen.

Op 26 augustus kan je met deze PlayStation VR-titel aan de gang en een voorproefje kan je hieronder bekijken.