Aanstaande donderdag gaat het vierde seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone officieel van start. Vorige week kregen we al een trailer te zien met wat informatie, nu hebben Raven Software en Treyarch alle informatie via het PlayStation Blog uit de doeken gedaan.

Spelers mogen zich weer klaarmaken voor een hoop nieuwe content, want het vierde seizoen brengt zowel donderdag als later in het seizoen nieuwe content naar de game. Dat hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Wapens

MG 82 (Tier 15 – LMG)

C58 (Tier 31 – Assault Rifle)

Maps

Collateral (12v12)

Collateral Strike (6v6)

Amsterdan (2v2 & 3v3)

Hijacked (6v6)

Rush (6v6)

Modi

Multi-Team Sat-Link

One in the Chamber

Capture the Flag

Scorestreak

Hand Cannon – Acht kogels, brengt enorm veel schade aan bij impact

Zombies

Outbreak wordt uitgebreid met ‘Zoo’, een nieuwe regio gesitueerd in de Ural Mountains.

Halverwege het seizoen zal de Mauer der Toten map toegevoegd worden

Warzone

Ook in de Battle Royale game mogen we natuurlijk het een en ander verwachten. Zo zullen er satellieten crashen op de map, waarvan een voor zover we weten nabij Downtown en een in Farmland. Het is aan de spelers om naar de crash locaties te gaan en daar verbinding te maken met Sat-Link. Dit levert beloningen en krachtige items op.

Ook nieuw is de toevoeging van mysterieuze rode deuren waar je doorheen kunt gaan om Verdansk op een nooit eerder vertoonde manier te ervaren. Als nieuwe twist in de gameplay keert de klassieke map Hijacked naar Warzone als Gulag variant.