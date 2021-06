Ook Capcom is uiteraard van de partij op de E3 en zij zullen vanavond een showcase uitzenden. Wat we aan nieuwe aankondigingen mogen verwachten is nog in nevelen gehuld, wel weten we al dat de uitgever verschillende updates zal geven over Resident Evil 8: Village, Ace Attorney, Monster Hunter en meer.

De showcase begint om 23.30 uur en zal naar verwachting een half uur tot een uur duren. Mocht je nog wakker zijn, dan kan je de showcase hieronder volgen en anders kan je bij de nieuwtjes terecht die we naderhand publiceren.