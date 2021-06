Capcom heeft vanavond tijdens zijn showcase aangekondigd dat het Resident Evil 8: Village ontwikkelteam begonnen is aan de ontwikkeling van extra content voor de game. Veel meer details werden niet gegeven en gezien ze pas net begonnen zijn, zal het vast nog wel even duren vooraleer het klaar is.

In ander nieuws heeft de ontwikkelaar en uitgever aangekondigd dat Resident Evil Re:Verse, de stand alone multiplayer die bij Resident Evil 8: Village hoort, in juli zal verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Daarmee komt deze multiplayer twee maanden later dan gepland, want aanvankelijk zou deze bij de release van de hoofdgame verschijnen.

Een specifieke releasedatum voor Re:Verse werd helaas niet gegeven.