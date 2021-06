Kort na de aankondiging van Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin afgelopen zondag, zette Square Enix een speelbare demo van de game online in de PlayStation Store. Dat verliep echter niet goed, want de demo bleek corrupt en dus onspeelbaar te zijn. Niet echt een goede eerste indruk, maar de uitgever gaf al snel aan ervan op de hoogte te zijn en te werken aan een oplossing.

Die oplossing is er nu, want Square Enix heeft een update voor de demo uitgebracht waardoor je Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin nu wel zou moeten kunnen spelen. Het betreft update 1.03 die je eerst moet downloaden en installeren vooraleer je in de demo kunt duiken. Heb je de demo nog niet gedownload? Dan zul je automatisch de laatste versie binnenhalen.

Als je interesse in de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin demo hebt, dan kan je hier in de PlayStation Store terecht.