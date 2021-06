Cyberpunk 2077 werd eind vorig jaar relatief snel na het verschijnen uit de PlayStation Store gehaald. Dit vanwege de vele kritieken op de game vanwege de slechte performance, alsook de vele terugbetaalverzoeken vanuit consumenten. Sony heeft de game sindsdien niet toegelaten, maar daar lijkt nu langzaamaan verandering in te komen.

IGN meldt dat ze de game weer kunnen vinden in de Amerikaanse PlayStation Store. Weliswaar nog niet om te kopen, maar wel kan de titel al toegevoegd worden aan de wenslijst. We hebben ook even in de Europese PlayStation Store gekeken, maar daar zien we de game nog niet terug.

Desalniettemin lijkt een terugkeer aanstaande te zijn, gezien de eerste referenties nu in de Amerikaanse PlayStation Store te vinden zijn. Zodra er een officiële aankondiging volgt lees je het hier op PSX-Sense. In de tussentijd kan je bij onze review terecht.