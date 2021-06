Er is een remaster onderweg van Bloodrayne Betrayal, die voor het eerst in 2011 verscheen. De remaster krijgt de subtitel ‘Fresh Bites’ en belooft naast verbeterde graphics ook op het gebied van de voice-acting stappen te zetten. Niemand minder dan Troy Baker en Laura Bailey zullen namelijk de rollen van respectievelijk Kagan en Rayne op zich nemen.

Baker en Bailey waren de originele castleden van de eerste BloodRayne en nu mogen ze dus in deze rollen terugkruipen. De twee stemacteurs werkten al eerder samen aan The Last of Us: Part II. Ten slotte zal Fresh Bites getweakte moeilijkheidsgraden met zich meebrengen, hoewel je er ook voor kunt kiezen om het bij de originele modi te houden.

Een aankondigingstrailer mag niet ontbreken en die kun je hieronder bekijken.