Als een game geen positieve beoordelingen ontvangt in de pers, wil dat niet zeggen dat de desbetreffende titel dan een flop zal zijn. Dit wordt weer eens bewezen door de game ELEX, die in 2017 verscheen. ELEX werd immers maar lauwtjes ontvangen door de pers en onze Wim was helemaal niet te spreken over de game. Dit heeft waarschijnlijk niet geleid tot slechte verkopen, want  ELEX II zit eraan te komen voor de PlayStation 4 en 5.

Het spel speelt zich een aantal jaar later dan diens voorganger af en je gaat de strijd aan met een nieuwe bedreiging. Piranha Bytes belooft een flink verbeterd controlesysteem en de mogelijkheid om een ‘jet pack’ te gebruiken. Hiermee kan je vrijuit over de wereld vliegen. Beslissingen die je neemt tijdens je avontuur kunnen zorgen dat personages die je tegenkomt en eventuele teamgenoten anders op je gaan reageren.

Wanneer ELEX II zal verschijnen is nog niet bekend. Wel is er een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.