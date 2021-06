Na een succesvolle periode als Early Access titel op Steam en een relatief goede campagne op Kickstarter, zal Black Matter’s shooter Hell Let Loose volgende maand volledig beschikbaar zijn, op de pc weliswaar. De consoles zullen echter niet lang hoeven wachten, want de indie ontwikkelaar heeft aangekondigd dat de shooter eind dit jaar naar de PlayStation 5 komt.

Hell Let Loose is een multiplayer shooter die zich afspeelt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De game heeft een grotere schaal dan veel andere shooters, want je speelt partijen waar maar liefst 100 spelers in terecht kunnen. Daarnaast zijn er een aantal iconische momenten in de game verwerkt, zoals de bestorming van Omaha Beach.

Een definitieve releasedatum is nog niet bekend, maar zodra we meer weten lees je dat natuurlijk bij ons terug. De aankondigingstrailer is wel verschenen en die is kort, maar krachtig.