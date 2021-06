Opeens is Elden Ring bijna niet meer uit het dagelijkse nieuws weg te denken. FromSoftware heeft de afgelopen twee jaar in complete stilte aan de game gewerkt en onlangs konden ze de fans eindelijk verblijden met een nieuwe trailer en de eerste concrete details.

De Japanse studio heeft er duidelijk zin in, want Miyazaki heeft in gesprek met Famitsu (vertaald door WCCFTech) laten weten dat je ongeveer 30 uur kwijt bent aan het uitspelen van Elden Ring. In dit geval gaat de regisseur wel uit van een playthrough zonder ‘al teveel uitstapjes’. Daarnaast weet de grootmeester te melden dat er een hogere mate van vrijheid is in vergelijking met bijvoorbeeld Dark Souls, er is bijvoorbeeld geen vaste volgorde in hoe je bazen moet aanpakken.

Ten slotte zegt Miyazaki dat het team er vertrouwen in heeft dat ze de releasedatum gaan halen en dat er een in-game map van de wereld beschikbaar zal zijn, met als uitzondering de dungeons.

Elden Ring is vanaf 21 januari 2022 verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One|Series consoles en pc.