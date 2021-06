Een paar weken geleden kregen we al het nieuws binnen dat er een PS5-versie van ‘A Tale of Paper’ in de maak was. Deze ‘Complete Edition’ zal de mysterieuze puzzel/platformgame naar de PS5-console brengen, een jaar nadat die op de PS4 uitkwam, inclusief alle DLC. Daarnaast belooft de game ook nieuwe content, maar meer wordt hierover niet gezegd.

Intussen is een nieuwe trailer online verschenen die deze PS5-versie bevestigt en ons (nog eens) voorstelt aan de mysterieuze en magische wereld van A Tale of Paper. De release staat momenteel gepland voor kwartaal 3 of 4 van 2021. Bekijk hieronder de nieuwe trailer.