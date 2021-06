Een online game krijgt vaak nieuwe content en dit kan voor verdeeldheid zorgen. Als de vaste groep waarmee je de desbetreffende titel speelt de nieuwste map heeft gekocht en jij niet, doordat je even krap bij kas zit, dan kan je niet bij hen aansluiten. Iets wat vervelend is en vooral in het verleden veelvuldig voorkwam. Bijvoorbeeld in Call of Duty. Dit zal met de aankomende shooter Back 4 Blood niet het geval zijn.

Turtle Rock Studios is van plan om na de lancering aardig wat content toe te voegen aan Back 4 Blood, waaronder nieuwe wapens en maps. De ontwikkelaar laat op zijn website weten dat er in de PvE modus maar één persoon in je party hoeft te zijn die de nieuwe content heeft gekocht om de rest daar ook van te laten genieten. De enige voorwaarde is dat hij of zij als ‘host’ moet dienen. Zo kan je de extra kosten van nieuwe content verspreiden over je vriendengroep en valt er niemand buiten de boot.

Voor de PvP geldt dat alle spelers beginnen met dezelfde kaarten, ongeacht of iemand content heeft gekocht. Turtle Rock Studios hoopt hiermee een gelijk speelveld te creëren.