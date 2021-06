Als grote uitgever was Bandai Namco gisterenavond laat de hekkensluiter van de E3 en dit met een presentatie van House of Ashes. Dit is de derde game in de Dark Pictures Anthology reeks, die ons naar het Midden-Oosten brengt. We hebben er al het nodige van gezien, wat we hier met je delen in onze preview.

Daarnaast is de releasedatum van deze game bekend, die staat op 22 oktober later dit jaar. Dat is nog niet alles, want het nieuws is natuurlijk dat er weer beelden zijn getoond en die kan je hieronder bekijken. Dit gecombineerd met een uitgebreide uitleg van ontwikkelaar Supermassive Games.