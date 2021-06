Alhoewel de meeste aandacht vandaag de dag toch wel uitgaat naar de basisconsoles, mag je niet vergeten dat PlayStation VR ook nog steeds leuke games voortbrengt. Sony vond daarom dat het tijd werd om deze unieke hardware nog eens in de schijnwerpers te zetten, middels een nieuwe video.

Al wie zegt dat PlayStation VR geen goede games heeft, wordt hier eigenlijk met het tegendeel bewezen. We zien enkele toppers in actie, zoals Hitman III en Beat Saber, maar ook enkele toekomstige games waar we binnenkort mee aan de slag kunnen. Bekijk de video hieronder.