Raceliefhebbers kunnen vanaf september aan de slag met de nieuwste game in de WRC-franchise: WRC 10 intussen al. Voordat het zover is, krijgen we van uitgever Nacon echter nog een nieuwe video die ons deze keer meeneemt naar de Akropolis in Griekenland. Zoals verwacht zijn er ook hier een hele hoop scherpe bochten te vinden die heel wat stof doen opwaaien. Eerder werden we, op een soortgelijke manier, al voorgesteld aan de rally in Kroatië.

WRC 10 verschijnt op 2 september voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Vanaf vandaag kan je overigens een demo van deze game spelen op pc, die tot 22 juni loopt. Bekijk de video waarvan sprake hieronder.