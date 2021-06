Review | Corsair HS60 Pro Surround – Corsair staat bekend als een grote speler in de pc-scene, gezien hun vele pc-componenten niet weg te denken zijn als je een pc wilt samenstellen. Maar Corsair doet meer dan alleen zich bezighouden met dat soort producten. Ze hebben namelijk ook een aantal headsets beschikbaar en een daarvan is de HS60 Pro Surround. Een vrij populaire headset die al wat langer op de markt is, maar nu eindelijk in mijn bezit. Ik bekijk wat deze headset heeft te bieden voor de consument en of het de moeite waard is om te overwegen.

Uiterst geslaagd design

Bij het uitpakken van de headset was een ding meteen duidelijk: de headset ziet er verdomd goed uit. De mooie ovalen earcups hebben een rooster met daarop in het klein het Corsair logo. Dit design doet vermoeden dat het een open-back headset is, maar schijn bedriegt helaas in dit geval, het is gewoon een closed-back headset. De hoofdband kent een (nep)leren materiaal dat met naaiwerk opgeleukt is. Bij de leren oorkussens heb je ook te maken met dat de randen zijn afgewerkt met eveneens wat naaiwerk, wat er in resulteert dat de gehele headset er gelikt uitziet. De scharnieren bij de hoofdband en earcups zijn bovendien van stevig metaal.

De hele headset ziet er nogal premium uit, beter gezegd, het is erg verzorgd om te zien. De headset sluit je aan met een mini-jack kabel op je controller, dus er komt voor de rest weinig hoofdpijn bij kijken. Op de linker earcup heb je nog een volumewiel met daaronder een dikke muteknop voor de microfoon. De microfoon zit los in het pakket inbegrepen en dien je op de headset te klikken, dus als je geen behoefte hebt om met iemand online in gesprek te gaan, kan je de microfoon eraf halen. Een zeer rechttoe rechtaan headset van Corsair dus.

Veel boem, weinig gekletter

Dit is een headset die alles op alles zet bij de lagere tonen en dat is niet altijd even fijn bij elke game ervaring. De middentonen en hoge tonen lijden hier namelijk behoorlijk onder, waardoor je te maken hebt met een zeer muddy presentatie. Of anders gezegd: alles heeft een boem en de lagere tonen staan het meeste op de voorgrond. Details zijn gewoon compleet naar de achtergrond geschoven en van helderheid is er daardoor weinig sprake. De lage tonen hebben gewoon teveel de overhand. Dat is jammer, want bij momenten waarop er sprake is van content dat weinig lage tonen bevat, klinken de middentonen vrij aardig. Hetzelfde geldt voor de hogere tonen die prima kunnen zijn, maar teveel overstemd worden door de bass/lagere tonen.

Bij drukke bombastische momenten overstemd de bass dus behoorlijk, maar deze is dan ook erg vol. De ruimtelijkheid beperkt de gehele presentatie, doordat deze niet zo denderend is. Hoewel je natuurlijk bewust moet zijn dat de headset rond de €70,- kost, mocht het geluid toch iets meer zuiverheid bieden. Als je fan bent van bass, dan biedt deze headset je dat natuurlijk in overvloed, maar bij drukke momenten wordt het geluid een warboel. Toch is het wel leuk om er naar te luisteren, waardoor mensen met een beperkt budget hier plezier uit kunnen halen. Want gezien de prijscategorie biedt deze headset een volle bass presentatie die prima is.

De laatste kanttekeningen

Op de pc kan je net iets meer doen met de HS60 Pro Surround. Corsair biedt via zijn eigen software (iCUE) de mogelijkheid om in de equalizer te duiken. De presets die de software aanbiedt zijn niet al te best ingesteld, dus zelf sleutelen is de beste optie. Ook krijg je de mogelijkheid om 7.1 surround te activeren met de software en te gebruiken onder het gamen. Gezien dit enkel via de software mogelijk is, is de surround die in de naam staat eigenlijk dus niet zo spectaculair als je zou denken. Op de PS5 kun je de 3D optie aanvinken om een dergelijke ervaring na te bootsen, wat dus met elke headset mogelijk is. De headset zelf heeft namelijk geen native 7.1 optie of iets dergelijks.

De microfoon is nog iets wat een grote teleurstelling is. De kwaliteit is namelijk erbarmelijk en hoewel je verstaanbaar bent is het alles behalve goed. Zo is de kwaliteit van de mini-jack plug ook zeer discutabel. In de DualSense (of andere apparaten met een mini-jack aansluiting) zit de plug namelijk vrij los, wat met een beweging teveel er toch uit kan vallen. Als je geen gekke dingen doet, is er niks aan de hand, maar stevig is het niet. De headset zelf zit gelukkig wel comfortabel, mede dankzij de grote ovalen earcups. Dus eenmaal op, dan ben je na een aantal uur gamen compleet vergeten dat het op je hoofd zit.