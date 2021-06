Sony kondigde eerder dit jaar aan te werken aan een opvolger van PlayStation VR en niet lang daarna werden ook de nieuwe controllers onthuld. Sindsdien is het vrij stil rondom dit platform, maar uit een nieuw bericht van Bloomberg maken we op dat Sony mikt op een release in het najaar van 2022.

Bloomberg baseert zich op mensen die bekend zijn met het project, die tevens aangeven dat Sony voor de virtual reality headset OLED panelen gebruikt die gemaakt worden door Samsung. Dat is de lijn voortzetten, want het oorspronkelijke model had dit ook. De primaire verandering zit hem vooral in dat de resolutie bij de nieuwe headset flink hoger zal zijn.

Het zijn slechts twee nieuwe details, maar een release eind 2022 klinkt als een plausibel uitgangspunt. Dat geeft ontwikkelaars immers volop de tijd om content klaar te stomen en tegen die tijd is ook de installed base van de PlayStation 5 aanzienlijk groter.