Hoeveel Cyberpunk 2077 nieuwsberichten kun je schrijven over de mogelijke terugkeer van de game in de PlayStation Store? Nou, blijkbaar heel veel want nu de kogel eindelijk door de kerk is dat Cyberpunk 2077 vanaf 21 juni weer verkrijgbaar is in de PlayStation Store, blijkt er wel een addertje onder het gras te zitten. De game wordt namelijk met de onderstaande waarschuwing te koop aangeboden:

“SIE can confirm that Cyberpunk 2077 will be re-listed on PlayStation Store starting June 21, 2021. Users will continue to experience performance issues with the PS4 edition while CD Projekt Red continues to improve stability across all platforms. SIE recommends playing the title on PS4 Pro or PS5 for the best experience.”

Dat is vrij apart aangezien Jim Ryan eerder aangaf dat ‘Cyberpunk 2077 uit de PlayStation Store verwijderen een moeilijke beslissing was’, maar dat er voor werd gekozen omdat ze niet ‘bewust een game kunnen verkopen die mogelijk een slechte ervaring biedt’. Aangezien CD Projekt Red wel patches heeft uitgebracht, maar de game nog steeds verre van af is, kun je het bovenstaande opmerkelijk noemen.