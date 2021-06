Ontwikkelaar Bloober Team heeft de PlayStation 5 releasedatum van The Medium bekendgemaakt. De tijdelijke Xbox exclusive komt op 3 september uit op de console van Sony. De game ondersteunt ook de DualSense controller, dus mag je adaptieve triggers en haptische feedback verwachten tijdens het spelen. Verder zijn er geen eventuele nieuwe toevoegingen onthuld.

The Medium is afgelopen januari voor de Xbox Series X|S, Steam, de Microsoft Store en Xbox Game Pass uitgekomen. Op de pc heeft de The Medium een score van 7.5 op Metacritic en op de Xbox Series X|S is dat een 7.1. Mocht je twijfelen, dan kun je de game nog steeds goedkoop via Game Pass proberen, aangezien er voor de PlayStation 5 versie hoogstwaarschijnlijk de hoofdprijs gevraagd gaat worden.