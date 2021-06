Het is goed mogelijk dat je nog nooit van de game République hebt gehoord. Deze episodische titel verscheen voor het eerst in 2013 en wist vrij goede scores te verzamelen, en ook onze Lennard was behoorlijk positief in zijn review. In 2016 verscheen de game in zijn volledigheid voor de PlayStation 4.

Camouflaj hoopt echter dat er nog meer spelers aan dit spannende stealth avontuur beginnen, en daarom hebben ze – ter ere van hun tienjarige bestaan – République Anniversary Edition aangekondigd. Deze editie zal ervoor zorgen dat de game voor het eerst speelbaar is op PlayStation VR en bevat daarnaast recentelijk opgenomen commentaar van de ontwikkelaars. De ingesproken tracks vertellen bijvoorbeeld meer over de problematische ontwikkeling van de game.

Een releasedatum is tot op heden nog niet bekend, maar Camouflaj heeft wel een aankondigingstrailer vrijgegeven.