Als er een prijs is voor de ontwikkelaar die zijn game het langst ondersteunt, dan is Hello Games één van de kanshebbers. No Man’s Sky wordt over twee maanden vijf jaar en nog steeds komt er nieuwe content voor uit en worden bugs weggewerkt.

Nu is er weer een nieuwe patch beschikbaar: 3.53. Update 3.53 is niet heel groot, maar het pakt toch een aantal problemen aan, waaronder het verhelpen van een mogelijke crash. De volledige lijst van de nieuwe patch is als volgt: