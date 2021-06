Sinds het vertrek van Casey Hudson eind vorig jaar heeft BioWare zonder general manager gezeten. Nadat Hudson de deur achter zich had dichtgetrokken mocht Gary McKay de honneurs waarnemen als interim general manager. Zijn harde werk aan Mass Effect: Legendary Edition heeft zijn vruchten afgeworpen, want de Canadese studio heeft besloten om McKay definitief de positie van general manager aan te bieden.

McKay begon in januari 2020 bij BioWare, destijds was hij het hoofd van development operations. In een blogpost op de website van BioWare zegt Gary dankbaar te zijn voor de kans en dat BioWare op zijn ‘bucket list’ stond. Hij prijst verder de unieke kwaliteiten van de studio en hij hoopt dat BioWare erin slaagt om z’n reputatie in ere te herstellen. Hiermee verwijst hij waarschijnlijk naar het debacle omtrent Anthem.

‘I’m so grateful for this opportunity. When you spend over 20 years in the industry, there are a small handful of studios on your bucket list in terms of teams you’d want to work with — and BioWare is at the top of my list.

This studio is unique in that it has an incredible history of building critically successful games and universes that are truly beloved by so many fans. For me, success is all about rebuilding that reputation, and delivering on that promise of quality.’