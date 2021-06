We weten ondertussen dat Judgment een succes was, want er is een vervolg onderweg dat later dit jaar moet verschijnen voor onder andere de PlayStation. SEGA laat nu weten hoe succesvol deze nieuwe IP was qua verkopen.

De Japanse uitgever/ontwikkelaar heeft aangegeven dat er meer dan 1 miljoen exemplaren van Judgment zijn verscheept. Het gaat dan over fysieke versies van de game die naar de winkels zijn verzonden en digitale verkopen. Het behaalde aantal tot nu toe is helemaal niet slecht voor een nieuwe IP. Hopelijk kan Lost Judgment dezelfde kwaliteit bieden als z’n voorganger.