Door de nieuwe features van de DualSense controller, zoals haptische feedback en adaptieve triggers, zijn PlayStation 5 titels helaas niet te spelen met controllers die bestemd zijn voor de PlayStation 4. Dat is misschien helemaal zuur voor de mensen die een custom controller hebben gekocht, zoals eentje van SCUF.

Het was dan ook afwachten tot de eerste custom PlayStation 5 controller eraan zou komen, en de jongens van HexGaming bijten het spits af. Via de website van Amazon kunnen spelers een bestelling plaatsen voor de HexGaming Hex Rival controller. HexGaming zegt dat ze voor deze controller een echte DualSense als basis gebruiken en ze hebben daar bijvoorbeeld de mogelijkheid om knoppen te remappen aan toegevoegd.

Daarnaast is de controller modulair en kun je onder andere de analoge sticks omruilen voor grotere exemplaren, tevens heeft men twee knoppen aan de achterkant toegevoegd, wat vooral voor competitieve spelers een fijne extra is. Ten slotte is de Hex Rival zowel bedraad als draadloos te gebruiken.

Je zult echter wel diep in de buidel moeten tasten, want via Amazon kost de controller zo’n 290 dollar, wat omgerekend ongeveer €240,- is. Je kunt ook via de website van HexGaming je eigen controller in elkaar laten zetten.