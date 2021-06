Racefanaten kunnen over een maandje aan de slag met F1 2021, gezien de game op 16 juli uitkomt. Nu deze release steeds dichterbij komt, heeft Codemasters een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze trailer richt zich op de vele modi en opties die je in F1 2021 voorgeschoteld krijgt.

Zoals we al in onze preview aangaven is de grote vernieuwing binnen F1 2021 de Braking Point modus. De verhaalvorm van F1 keert terug in een veel realistischere setting en je krijgt zo ook meer te zien van het leven achter de schermen. Vriendschappen en rivaliteiten worden gevormd over een spanne van drie seizoenen en je zult allerlei evenementen meemaken in die periode.

Verder toont de trailer veel andere aspecten waar je eveneens in kunt duiken, dus check het hieronder zeker even.