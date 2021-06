Net zoals in de afgelopen weken heeft Rockstar opnieuw een update klaargezet voor Red Dead Online. Vorige week konden de schatzoekers onder ons wat leuke bonussen en beloningen verdienen, deze week worden alle rollen voorzien van extra’s.

Iedere rol vervult een unieke taak en dat wordt deze week gevierd in Red Dead Online. Zo zal iedereen die in totaal 5 Role Ranks omhoog gaat deze week 2.000 Character XP ontvangen en 30% korting op een Established of Distinguished Role-item. Iedereen die onder Rank 10 zit krijgt 30% korting op een Novice of Promising Role-item naar keuze. Als je al Rank 20 bent in alle vijf de rollen, dan word je voorzien van 50% korting op de zojuist genoemde items, plus een beloning van 5.000 Character XP.

Vergeet ook zeker de Role Free Roam Events van deze week niet, want je zult beloond worden met twee keer zoveel RDO$ en dubbel Role XP. Je kunt deelnemen aan events zoals Manhunt, Day of Reckoning, Salvage, Condor Egg, Trade Route, Wild Animal Tagging en nog meer voor deze beloningen. Ook Trader Sell Missions en Moonshine Sales geven deze week dubbel Role XP.

Alle Traders krijgen daarnaast 2 beloningen voor 25 Trader Goods. Iedere Moonshiner zal 5 beloningen krijgen die ze vervolgens in kunnen ruilen voor Mash Refills. Moonshiners die wel van reizen houden kunnen tot en met 21 juni kosteloos hun Moonshine Shack verplaatsen.

Verder zijn er deze week weer een aantal kortingen, die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet.

Alle Trader Wagons zijn 40% afgeprijsd.

Alle stallen geven 40% korting op alle werkpaarden.

Harriet Davenport verkoopt het Wilderness Camp met 40% korting.

Tonic Crafting Pamphlets zijn voorzien van 40% korting bij Fences door het hele land.

Wheeler, Rawson & Co. Catalogue geeft 30% korting op alle broeken, rokken en laarzen.

Tot slot kunnen Red Dead Online spelers die voor 5 juli hun Rockstar Games Social Club-account verbinden aan Prime Gaming profiteren van wat voordelen. Zo ontvang je een Reward voor een gratis Emote, 30% korting op de Bar Expansion en een Novice of Promising Moonshiner-item naar keuze.