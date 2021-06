Ontwikkelaars en uitgevers opkopen, het lijkt er de laatste tijd steeds meer bij te horen. Zo heeft Microsoft onlangs Bethesda ‘aangeschaft’, toch een zet die een ware aardverschuiving binnen de game industrie teweegbracht. Sony doet het op dat vlak echter opvallend rustiger en daar is een reden voor.

In een interview met Eurogamer liet grote man Hermen Hulst weten dat Sony nieuwe IP’s verkiest boven wat hij ‘studio shopping’ noemt. De uitgever zoekt bovenal naar nieuwe ervaringen voor zijn fanbase en mikt niet louter op het aanwerven van grote namen. Zo probeert Sony de zaken vers te houden.

Een voorbeeld is Deviation Games, een nobele onbekende die momenteel wel aan een mysterieuze AAA PlayStation titel sleutelt. We zijn benieuwd wat dat gaat opleveren.

“If I come across a core group of people that are building a new outfit, that have gained incredible experience and matured as creatives, and then you take the shackles off, you give them a white sheet of paper, it’s just fascinating to see what they’re going to do with it.”

“New IP is amazing. We’re always looking to offer fresh new experiences to the audience, to the PlayStation community. It’s also an honor for me as the head of PlayStation Studios to find a group like Jason, Dave and their team [at Deviation] to work with us.”