Naast Silent Hill en Dead Space is er een derde legendarische horrorfranchise die al een tijdje in de diepvriezer zit. Ik heb het uiteraard over Fatal Frame, een Japanse reeks griezelervaringen waarin je gewapend met een camera allerlei schijnbaar verlaten locaties verkent, op zoek naar geesten.

Het meest recente deel in de reeks – Maiden of Black Water voor de Wii U – dateert inmiddels alweer uit 2014, maar zal nu opnieuw opgediept worden. De game komt namelijk nog dit jaar naar de PlayStation 4 en 5, zoals je uit de onderstaande trailer kan afleiden. Wannabe ghostbusters zetten zich best al schrap.