Ratchet & Clank: Rift Apart is nu bijna een week verkrijgbaar en na de day one patch is er nu een nieuwe update uitgebracht. Het gaat hier om update 1.001.003 en die lost wat issues hier en daar op, waaronder het vast komen zitten tijdens de Phantom achtervolging.

Ook kon het voorkomen dat Rivet vast kwam te zitten of dat ze spawnde zonder haar hamer, niet zo handig en dat is nu dus opgelost. De patch notes zijn niet heel uitgebreid, maar zoals altijd hieronder op een rijtje.

Improved general game stability

Prevented players from getting stuck if a weapon video does not play

Addressed an issue where the player could become stuck during the Phantom chase

Addressed an issue where Rivet could spawn without the hammer

Addressed an issue where Rivet could become stuck after collecting Zurpstones in Challenge Mode

Various additional fixes

Disabled automatic 120 Hz display output in Performance modes

Prior to this update, if “Enable 120 Hz Output” was set in the system settings, using the Performance RT or Performance mode would auto-detect a 120 Hz-capable display and use a 120 Hz output mode. While this did not change the game’s frame rate, it did reduce input latency by ~8 ms. However, entering this mode introduced visual compatibility issues with some displays that we didn’t feel comfortable imposing automatically on players. We’re exploring ways to re-introduce this input latency reduction feature in a future update.

