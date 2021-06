Raven Software heeft een nieuwe update voor Call of Duty: Warzone uitgebracht. Dit in het teken van seizoen 4 dat vanmorgen van start is gegaan. De details daarvan kan je hier in dit bericht terugvinden en daar staat een interessant punt tussen, namelijk 120hz ondersteuning voor de Battle Royale shooter op de PlayStation 5.

Dit wil zeggen dat het vanaf nu mogelijk is om Call of Duty: Warzone op een framerate te spelen die oploopt tot een maximum van 120 fps. De enige vereiste is dat je televisie daarvoor ondersteuning biedt en je dient HDMI 2.1 te gebruiken. Van een specifieke PS5-versie is echter nog altijd geen sprake, de game draait via backwards compatibility.

Een andere belangrijke aanpassing die eveneens voor Warzone erg belangrijk is, is dat de Roze skin opnieuw van een update is voorzien. De textures zijn ietwat aangepast, waardoor spelers met deze skin nog iets beter te zien zijn. Tot slot krijgen aanvallers de kill toegekend als iemand down gaat en disconnect.