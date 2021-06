Bethesda begrijpt de frustratie van gamers die verschillende titels nu aan zich voorbij zien gaan, aangezien de grootste games van deze uitgever nu exclusief voor de Xbox en pc zijn. Dit waar Bethesda tot voor kort nog een multiplatform uitgever was, maar na de overname door Microsoft is de focus natuurlijk verschoven.

Het beste voorbeeld is natuurlijk Starfield, dat afgelopen zondag als exclusieve titel voor de Xbox en pc bevestigd werd. Deze game komt definitief niet naar de PlayStation 5 en Pete Hines, SVP van marketing en communicatie bij Bethesda, begrijpt dat gamers hierdoor “pissig” zijn. Hier tegenover staat wel dat de kwaliteit van de games omhoog gaat, omdat ze voor minder platformen gemaakt worden.

“If you’re a big fan of stuff we make in a game that we’re making [and it] is no longer available on your platform, I totally understand if you are unhappy or pissed or whatever. I get it, those are all real feelings and frustrations,”

“I don’t know how to allay the fears and concerns of PlayStation 5 fans other than to say, well, I’m a PlayStation 5 player as well, and I’ve played games on that console, and there’s games I’m going to continue to play on it, but if you want to play Starfield, [it’s on] PC and Xbox.”