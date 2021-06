Sinds de release van de PlayStation 5 zijn er een paar firmware updates uitgebracht en er zullen er natuurlijk nog vele volgen. Net zoals met de PlayStation 4 zal Sony het betaprogramma op de PlayStation 5 voortzetten, wat betekent dat firmware updates voor de release al beschikbaar worden gesteld aan een kleine groep gamers.

Zij kunnen de firmware update dan uitproberen en feedback geven, zodat de uiteindelijke versie in optimale staat verschijnt. Het betaprogramma voor de PlayStation 5 zal binnenkort van start gaan, maar helaas vallen we in de Benelux vooralsnog buiten de boot.

Sony laat op het PlayStation Blog weten dat mensen uit de Verenigde Staten, Canada, Japan, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk zich nu kunnen inschrijven. Of dit later uitgebreid zal worden naar andere landen is op moment van schrijven nog niet bekend.

Ben je woonachtig in een van deze landen? Dan kan je hier terecht. Verder laat Sony weten dat er voor later dit jaar een grote firmware update gepland staat, die verschillende nieuwe features zal toevoegen. Details hebben we echter helaas nog niet.