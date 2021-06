Tijdens de E3-presentatie van Xbox werd de releasedatum van Psychonauts 2 bekendgemaakt. Natuurlijk werd daar niet gesproken over de PlayStation 4-versie, dus we wisten niet 100% zeker of de game op diezelfde datum ook voor dat platform in de winkels zou liggen. Daar is nu antwoord op gekomen.

Double Fine Productions valt tegenwoordig onder Xbox Game Studios. Psychonauts 2 zag echter dankzij Kickstarter het levenslicht en toen werd beloofd dat de game ook naar de PlayStation 4 zou komen. Dit gaat dan ook gebeuren en wel op dezelfde datum als de Xbox-versie: 25 augustus van dit jaar.