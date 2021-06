Vorig jaar juli kwam het nieuws naar buiten dat Tetris Effect in de zomer van 2021 een multiplayer zou krijgen. Het is lang stil geweest, maar nu is er iets meer duidelijkheid gegeven over wanneer we de toevoeging ongeveer kunnen verwachten.

De multiplayer van Tetris Effect kan je al een tijdje spelen, alleen niet op een PlayStation-console. De Xbox One en pc kregen namelijk vorig jaar Tetris Effect: Connected te spelen, een timed exclusive versie waarin de eerder genoemde multiplayer aanwezig was.

Deze exclusiviteit loopt ten einde en volgende maand kunnen PlayStation eigenaren ook de Connected-versie spelen. Een exacte datum is nog niet bekend. Heb je Tetris Effect al gekocht, dan wordt de modus toegevoegd door middel van een gratis update.

Als deze multiplayer wordt toegevoegd, dan kan je ook je skills testen tegen gamers die het spel spelen op een ander platform. Wil je de Connected-update al vroegtijdig checken, dan kan dat ook. Van 23 juni tot 5 juli zal er namelijk een beta beschikbaar zijn.