De fotomodus is een optie die steeds vaker door ontwikkelaars in games gestopt wordt, waardoor spelers op creatieve wijze daarmee aan de slag kunnen. Ratchet & Clank: Rift Apart beschikt ook over deze functie en je kunt hier behoorlijk mooie plaatjes mee schieten. Als je echter niet helemaal je weg kunt vinden in deze fotomodus, dan is de onderstaande trailer wellicht voor jou.

In deze trailer wordt de fotomodus eens nader onder de loep genomen en je kunt de vele opties op hoog tempo voorbij zien komen. Zo kan je Ratchet of Rivet voorzien van allerlei gezichtsuitdrukkingen, lichteffecten, kaders en andere leuke opties. Wil je jouw foto’s naar een nieuw niveau tillen? Dan is deze trailer zeker het bekijken waard.

