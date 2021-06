Na een lange periode van geruchten werd Tiny Tina’s Wonderlands onlangs dan eindelijk aangekondigd. Tijdens de Summer Game Fest kick-off konden we de eerste trailer bekijken en we kregen al het een en ander aan informatie voorgeschoteld. Veel meer dan het vorige bericht weten we op het moment echter niet, maar we kunnen nu wel genieten van meer beelden van deze game.

Er zijn namelijk een aantal screenshots verschenen die stuk voor stuk erg kleurrijk zijn. Tiny Tina staat bekend om haar onvoorspelbaarheid en dat geldt ook voor de fantasiewereld die zich in haar brein afspeelt, zoals je kunt zien. Het is aan jou om de tirannieke Dragon Lord te stoppen en alle regels zullen constant worden aangepast. Dat belooft een chaotische bende te worden en wij zijn benieuwd hoe het brein van Tiny Tina dit grootse avontuur in beeld gaat brengen.