Iets meer dan een maand geleden kondigde Sony twee nieuwe kleuren aan voor de DualSense controller: Midnight Black en Cosmic Red. Niet veel later kon je beide controllers met veel detail bekijken via een aantal foto’s in dit bericht en nu is het moment daar. Beide kleuren liggen nu in de schappen bij een beperkt aantal winkels.

Vanaf vandaag zijn zowel de Midnight Black als de Cosmic Red DualSense controller te koop voor een prijs van €74,99. Het kan zijn dat je één van deze twee kleuren net wat goedkoper kan vinden, maar het genoemde bedrag is een goede richtlijn voor de nieuwe edities. Hieronder kan je nog de trailer bekijken die beide kleuren op een hemelse manier laat zien.

Meer informatie over de DualSense kan je hier vinden of in onze review, waarin we uitgebreid op de controller in gaan.