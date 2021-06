Ontwikkelaar FYQD-Studio en uitgever Playism hebben nieuwe gameplaybeelden vrijgegeven van hun nieuwe first-person shooter /actiegame. De game speelt zich af in 2036 en zowel vuurwapens als een zwaard behoren tot je arsenaal. Een vreemd fenomeen heeft zich voorgedaan en de Supernatural Science Research Organization (SRO) heeft agenten (waaronder jij) naar verschillende regio’s gestuurd om dit fenomeen te onderzoeken.

Dat de game van genoeg actie voorzien is, kan je voor jezelf zien in de onderstaande trailer. In 2021 komen de pc- en Xbox-versie al uit, maar eigenaars van een PS5 zullen ietsje langer moeten wachten, aangezien de game op een latere datum voor dat platform zal verschijnen.