Ontwikkelaar Schell Games laat ons kennismaken met de gevaren van de spionnenwereld. Deze PlayStation VR-game neemt je mee naar verschillende gevaarlijke locaties gedurende de Koude Oorlog en je zal de beste spion in jezelf boven moeten halen om deze verschillende puzzels op te lossen.

Je zal in deze grappige game beschikken over verschillende gadgets en explosieven om je een weg te banen door de verschillende puzzels heen. I Expect You to Die 2 zal komende zomer verschijnen op de PS4 en pc. Bekijk zeker even de onderstaande trailer van deze game die een gekke reis belooft te worden.