Eind april kon je hier op PSX-Sense al lezen dat It Takes Two 1 miljoen keer verkocht was. En nog geen twee maanden later is dit aantal al verdubbeld naar 2 miljoen. Ontwikkelaar Hazelight is dan ook terecht opgetogen met deze nieuwe mijlpaal.

Dat er zoveel exemplaren van deze game over de toonbank gaan, is natuurlijk niet zo’n verrassing aangezien het ook gewoon een pareltje van een game is. Behalve enkele kleine schoonheidsfoutjes hadden we niets slechts te melden in de review van de game.

Mocht je nog niet weten wat te verwachten bij aanschaf van deze game, lees dan zeker eens onze review en bekijk de onderstaande trailer. Leuk feitje, met twee miljoen verkochte exemplaren betekent dat er maar liefst 4 miljoen mensen zijn die de game hebben gespeeld, gezien It Takes Two niet solo gespeeld kan worden.