Battlefield 2042 zal weliswaar geen singleplayercampagne bevatten, maar dat betekent niet dat je de game niet in je eentje kan spelen. Hier kon je namelijk al lezen dat de game zal uitpakken met AI bots – een unicum voor de franchise. Ondertussen heeft EA iets meer informatie over deze feature vrijgegeven.

De bots zullen toegevoegd worden aan Conquest en Breakthrough om ervoor te zorgen dat online servers volledig gevuld zijn, ongeacht je locatie. Daarnaast zal je het ook in coöp tegen computergestuurde soldaten kunnen opnemen. Tenslotte kan je nog alleen met AI spelen, als ideale verkenningsronde.

Of deze optie een mogelijke singleplayercampagne kan doen vergeten, laten we evenwel in het midden.