Microsoft en Sony staan al jaren pal tegenover elkaar als het gaat om hun geliefde consoles. Als echte aartsrivalen is het moeilijk om elkaar te vertrouwen, maar soms is dat nodig. Zo bracht Microsoft door acquisitie al een game uit voor de PlayStation en dit gaat binnenkort nog een keer gebeuren als Deathloop uitkomt.

Wat misschien nóg vreemder is, is je allernieuwste hardware voor het überhaupt op de markt verschenen is, naar de concurrent sturen. En dat is wat Microsoft moest doen om MLB The Show 21 op de Xbox Series X|S te mogen verwelkomen. De game moest immers ook voor de Xbox gemaakt worden…

Honkbal is erg populair in Japan, maar het is natuurlijk in geen één land meer in trek dan in Amerika. En laat de meerderheid daar nu vaak voor een Xbox kiezen. Een goede reden dus om een deal te sluiten waarmee MLB The Show 21 ook beschikbaar werd voor de Series X|S, maar daar was heel wat vertrouwen voor nodig, aldus Microsofts Sarah Bond.

Ze vertelde Axios dat ze al jaren tevergeefs geprobeerd hadden de franchise naar de Xbox te brengen, voordat het eindelijk slaagde. Wat ze ervoor hebben moeten doen wilde ze niet zeggen, maar het vertrouwen wat ervoor nodig was, was immens.

“It was a real, real sign of industry trust,”

Ondertussen noemt Microsoft de release van MLB The Show 21 “de grootste sport-release van het afgelopen jaar”. Dat is mede te danken aan de directe toevoeging aan Game Pass.