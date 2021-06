Afgelopen week werd Rainbow Six Quarantine officieel omgedoopt tot Rainbow Six Extraction en werd de game lekker in het zonnetje gezet door uitgever Ubisoft tijdens de Forward E3-uitzending.

We kregen een cinematische indruk, gameplay en een releasedatum voorgeschoteld. Een heerlijk dagje voor de Rainbow Six fans! Maar daar blijft het niet bij. Ubisoft heeft nu een verlengde gameplay trailer vrijgegeven van de eerder getoonde Deep Dive. Deze trailer geeft je zo’n anderhalve minuut extra kijkplezier.

Ook krijgen we een iets meer gedetailleerde blik op één van de Operators uit de game, genaamd Ela. Ze is niet bang van wat gevaar, sterker nog: ze haalt haar plezier eruit. Uitgerust met de sticky Grzmot Mine en extra weerstand tegen explosies, is zij geen Operator om mee te sollen.