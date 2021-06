Tijdens de E3 van vorig jaar werd de JRPG Cris Tales aangekondigd. De game stond op de agenda voor een release in november 2020, maar dat werd door omstandigheden niet gehaald.

Ondertussen staat de releasedatum, zo’n half jaar van de origineel geplande releasedatum, toch vast. Op 16 juli kunnen we aan de slag met de game. Als voorproefje kunnen we alvast een kijkje nemen naar de openingstrailer van de game, die we hieronder voor je hebben bijgevoegd.

Wil je de game eens uitproberen? Dat is mogelijk door de demo te downloaden uit de PlayStation Store.