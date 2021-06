Tijdens de Microsoft E3 showcase van afgelopen weekend werd het vervolg op A Plague Tale: Innocence aangekondigd. Deze game zal ergens in 2022 verschijnen en voor iedereen die interesse heeft gekregen in het origineel, is er nu goed nieuws. Deze krijgt een gratis upgrade naar de PlayStation 5.

Deze PS5-upgrade brengt een 4K-resolutie naar A Plague Tale: Innocence en maakt de game speelbaar in 60 frames per seconde, dat aangevuld met andere visuele verbeteringen. Ook zal de game 3D Audio ondersteuning krijgen, waardoor Asobo Studio alle vakjes afvinkt met betrekking tot een degelijke PS5-versie.

Het advies is echter om nog even te wachten met een aanschaf van de game, want geruchten wijzen op beschikbaarheid via PlayStation Plus in juli. Naar verwachting wordt de line-up van juli op 30 juni aangekondigd en dan weten we meer. De upgrade zelf zal op 6 juli verschijnen.