De nieuwste titel van Zoink Games werd vorig jaar tijdens de E3 onthuld, maar daarna werd er niets meer van Lost in Random vernomen. De radiostilte is nu doorbroken met een nieuwe trailer en wat extra informatie.

Toen Lost in Random werd aangekondigd, werd er aangegeven dat de game voor de toenmalige huidige generatie consoles zou uitkomen. Dit is nog steeds het geval, alleen zijn daar nu ook de PlayStation 5 en Xbox Series X|S bijgekomen.

Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven en die laat meer weten over het verhaal van Lost in Random. Deze trailer check je onder dit bericht. De video laat weten dat Lost in Random ‘binnenkort’ zal uitkomen, dus hopelijk volgt een releasedatum snel.