Met de update van Call of Duty: Warzone eerder deze week werd er een fijne nieuwe feature toegevoegd, namelijk de optie om de game op de PlayStation 5 op 120 frames per seconde te spelen. Deze functionaliteit vereist volgens de informatie van Raven Software enkel HDMI 2.1, maar in de praktijk zitten er iets meer haken en ogen aan.

Eurogamer meldt in samenwerking met Digital Foundry dat de 120 fps optie in de Battle Royale shooter enkel werkt als HDR wordt uitgeschakeld op de PlayStation 5. Daarnaast blijkt het ook mogelijk te zijn om de game op 120 fps te spelen met een resolutie van 1080p, wat werkt via HDMI 2.0.

Om Warzone op 120 fps te spelen dient HDR voorafgaand aan het opstarten van de game uitgeschakeld te zijn, dat kan niet als de game al opgestart is. Het ding in dit verhaal is vooral dat de game niet aangeeft wat de instellingen zijn, waardoor je het makkelijk over het hoofd ziet.

Om er zeker van te zijn is het advies om naar de ‘Instellingen’ te gaan als de game draait en dan bij ‘Video Instellingen’ te kijken naar wat de huidige stand van zaken is (zie afbeelding hierboven). Dit geeft dan duidelijk aan of je de game wel of niet op 120 fps draait.