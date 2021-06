Frogwares heeft al aardig wat laten weten en zien over/van Sherlock Holmes: Chapter One. Toch lijkt de ontwikkelaar van mening te zijn dat ze nog veel meer moeten tonen voordat de game daadwerkelijk in de winkels ligt. Zij hebben dan ook weer een nieuwe video beschikbaar gesteld.

Dit is niet de eerste Sherlock Holmes-game, maar het is wel het begin van een nieuwe reeks. Je speelt namelijk met een jonge Sherlock Holmes. Dit betekent dat je andere mogelijkheden zal hebben dan in de vorige games. Wat deze mogelijkheden zijn wordt in de onderstaande video uit de doeken gedaan.